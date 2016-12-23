СМИ: Обама позвонил по «красному телефону» Путину из-за кибератак

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 14:45

СМИ: Обама позвонил по «красному телефону» Путину из-за кибератак

СМИ: Обама позвонил по "красному телефону" Путину из-за кибератак

Источник в администрации отметил, что послание принесло свои плоды, так как в день выборов «ничего не случилось»

Американский лидер Барак Обама перед выборами использовал так называемый «красный телефон», горячую линию между Москвой и Вашингтоном, чтобы потребовать от руководства РФ не вмешиваться в избирательный процесс в США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBС и его высокопоставленный источник.

Сообщается, что по меньшей мере один из старших советников Обамы настоятельно рекомендовал ему связаться с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу хакерских атак. Телеканал пишет, что американский лидер не хотел усугублять напряженную ситуацию и в очередной раз предупредил Москву о последствиях «вмешательства» в президентскую кампанию.

На сей раз американский лидер употребил в своей речи фразу «вооруженный конфликт».

«Международное право, в том числе законы, касающиеся вооруженных конфликтов, распространяется и на действия в киберпространстве», — цитирует агентство сообщение, которое отправил Обама 31 октября.

Телеканал пишет, что Обама подчеркнул, что Соединенные Штаты будут оценивать действия России, исходя из этих стандартов.

В Вашингтоне подтвердили, что президент использовал «красный телефон». Представитель американской администрации уточнил, что отправленное послание принесло плоды, поскольку в день проведения выборов ничего не произошло.

Агентство отмечает, что «красный телефон» является системой экстренной связи, которую используют во время таких кризисов, как теракты 11 сентября или вторжение Америки в Ирак. Уточняется, что система не является телефоном в буквальном смысле, она предназначена для отправки электронных писем. NBC подчеркивает, что администрация Обамы впервые использовала данный канал связи.

Ранее спецслужбы США обвинили Москву в попытках повлиять на результат президентских выборов в Штатах. Причем доказательство причастности властей РФ к кибератакам не предоставили, в сообщении телеканала их тоже нет.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков называл данные обвинения «абсолютно голословными», добавляет агентство.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 23, 2016 14:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    А где у неё Российский патриотизм?

    Читать статью
  • Маша

    Маша

    Мне лично аудиокурсы помогали. Но все-таки лучше доверить это профессионалам, я вот EnglishDom окончила, например. Можно сериалы смотреть на английским.…

    Читать статью
  • Иван

    Иван

    все по делу

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии