СМИ опровергли слухи о возможном переносе президентских выборов в РФ

Источник отметил, что перенос выборов «свидетельствовал бы о слабости власти»

Выборы президента в РФ пройдут по плану – 11 марта 2018 года, властные структуры не рассматривают вопрос о проведении досрочной кампании. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в Кремле.

По словам собеседника агентства, разговоры о досрочных выборах президента не имеют под собой оснований. Также он назвал слухами тему досрочного проведения кампании, которая периодически всплывает в СМИ.

Источник считает, что попытки перенести выборы на ранний срок говорили бы о слабости власти.

Сам глава государства Владимир Путин уже высказался по этому поводу на большой пресс-конференции, отмечает агентство. В ответ на соответствующий вопрос шефа бюро The Wall Street Journal глава государства сказал: «Возможно (проведение досрочных выборов – ред.), но нецелесообразно».

Также собеседник агентства отметил, что кампания стартует традиционно. Выборы российского президента объявят в период с 30 ноября по 9 декабря (не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 до дня голосования), а затем начнется официальное выдвижение кандидата.

Путин имеет право участвовать в кампании. Он занимал пост главы государства с 2000 года, потом его переизбрали в 2004-м. Затем четыре года Путин руководил правительством РФ, а в 2012-м опять занял кресло президента.

Отметим, что главу РФ избирают на шестилетний срок.