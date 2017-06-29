СМИ: партии готовятся объявить импичмент президенту Петру Порошенко

Инициатором процедуры стала лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

Несколько партий на Украине готовятся начать процедуру запуска импичмента президенту этой страны Петру Порошенко. Об этом пишут «Известия».

Как рассказал изданию источник партии «Батькивщина», эту процедуру хочет запустить лидер партии Юлия Тимошенко. Якобы все члены партии полностью поддерживают импичмент. Запуск данной процедуры мотивирован тем, что в стране растет коррупция, а руководство страны злоупотребляет властью.

Также за объявление импичмента выступает Оппозиционный блок, партия «Самопомощь» и ряд внефракционных депутатов. На финальном этапе он будет поддержан Радикальной партией Олега Ляшко.

Напомним, Петр Порошенко является президентом Украины с 7 июня 2014 года.