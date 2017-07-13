СМИ: Путин прилетел в Гамбург в обход стран НАТО

Самолет Путина пролетел над нейтральными странами Финляндией и Швецией
Самолет президента России Владимира Путина по пути в Гамбург дал крюк в 500 км, чтобы не пролетать над странами НАТО, сообщает портал znak.com со ссылкой на Reuters.
Как сообщает издание, воздушное судно с регистрационным номером RA-96022, летевшее из Москвы в Гамбург в четверг, отклонилось от прямого пути через Беларусь и Польшу, которая присоединилась к Североатлантическому альянсу. Таким образом, самолет пролетел над нейтральными странами Финляндией и Швецией, а затем вошел в воздушное пространство Дании и Германии.
По данным издания, Владимир Путин прилетел в Германию на саммит именно на ИЛ-96 с регистрационным номером RA-96022.
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