СМИ: российские бомбардировщики перехвачены ВВС США рядом с Аляской

Минобороны РФ: российские самолеты находились в международном воздушном пространстве
Минобороны РФ подтвердило, что два российских бомбардировщика находились рядом с Аляской и их действительно сопровождали истребители ВВС США. Российские самолеты Ту-95МС находились в международном воздушном пространстве.
Они пролетали над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.
В сообщении Минобороны говорится, что самолеты пролетели около 5000 километров на скорости до 850 км/ч и высоте до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут.
О том, что ВВС США поднялись на перехват российских бомбардировщиков, сообщил телеканал Fox News.
Последний раз к территории США Ту-95 приближались 4 июля 2015 года.
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