СМИ: российские бомбардировщики перехвачены ВВС США рядом с Аляской

Александр
Автор: Александр Апрель 22, 2017 11:45

СМИ: российские бомбардировщики перехвачены ВВС США рядом с Аляской

СМИ: российские бомбардировщики перехвачены ВВС США рядом с Аляской

Минобороны РФ: российские самолеты находились в международном воздушном пространстве

Минобороны РФ подтвердило, что два российских бомбардировщика находились рядом с Аляской и их действительно сопровождали истребители ВВС США. Российские самолеты Ту-95МС находились в международном воздушном пространстве.

Они пролетали над акваторией Тихого океана, вдоль Алеутских островов.

В сообщении Минобороны говорится, что самолеты пролетели около 5000 километров на скорости до 850 км/ч и высоте до 10 тысяч метров. Продолжительность полета составила более 7 часов. Над международными водами в районе Аляски самолеты Ту-95МС сопровождались истребителями F-22 ВВС США в течение 27 минут.

О том, что ВВС США поднялись на перехват российских бомбардировщиков, сообщил телеканал Fox News.

Последний раз к территории США Ту-95 приближались 4 июля 2015 года.

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Александр
Автор: Александр Апрель 22, 2017 11:45
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