СМИ: Россия может выслать около 30 американских дипломатов

Россия готова к такому шагу, поскольку США так и не вернули Москве доступ к ее посольской собственности

Москва собирается выслать порядка 30 американских дипломатов и арестовать несколько объектов собственности США в стране. Об этом во вторник, 11 июля, сообщили «Известия», ссылаясь на осведомленный источник в МИД России.

Издание подчеркивает, что Россия готова пойти на данные меры из-за решения Вашингтона не возвращать Москве посольскую собственность, находящуюся под арестом с декабря 2016 года. Подчеркивается, что данный вопрос не удалось урегулировать и в ходе беседы между президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на «полях» G20.

О том, что Штаты не собираются снимать арест с дипсобственности России, газете рассказал высокопоставленный чиновник. Он уточнил, что данное решение «вынуждает Россию ответить зеркально» — выслать порядка 30 работающих в стране американских дипломатов и «ввести ответные санкции в отношении собственности США в России».

При этом в Москве подчеркивают, что не хотят принимать такие меры, однако нельзя оставлять безответными недружественные действия Вашингтона.

Собеседник издания добавил, что есть предварительная договоренность о проведении встречи в Санкт-Петербурге замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова и первого замгоссекретаря США Томаса Шеннона. Если компромисс не будет найден в рамках данных переговоров, то Москве придется пойти на вышеозвученне меры.

Другой собеседник издания в российских дипломатических кругах уточнил, что в России могут арестовать принадлежащие Штатам дачу в Серебряном Бору и складское помещение в Москве. При этом отмечается, что резиденцию посла США «Спасо-хаус» и посольскую англо-американскую школу в Санкт-Петербурге трогать не будут.