СМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных Лаврову

Александр
Автор: Александр Май 21, 2017 14:45

СМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных Лаврову

СМИ сообщили о передаче Трампом секретных данных Лаврову

При этом в Белом доме назвали материал The Washington Post ложным

Американский лидер Дональд Трамп передал секретные данные главе МИД РФ Сергею Лаврову и российскому послу Сергею Кисляку на встрече в Белом доме, которая состоялась на минувшей неделе, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники. Подчеркивается, что своими действиями глава Штатов поставил под угрозу важнейший источник информации об «Исламском государстве» (террористическая организация, запрещена в РФ), пишет «Интерфакс».

Данные, которые передал Трамп, были предоставлены Вашингтону через механизм обмена разведданных. Они считаются настолько деликатными, что их детали скрывались от союзников США и их распространение жестко ограничивается даже внутри правительства, отмечают чиновники.

Трамп «раскрыл больше информации российскому послу, чем мы делились с нашими союзниками», — приводит издание слова чиновника США, который знаком с ситуацией.

Источник не разрешал Америке вовлекать РФ в знакомство с материалами, и официальные лица заявили, что решение Трампа об этом угрожает сотрудничеству со стороны союзника, имеющего доступ к внутренней деятельности ИГ. После встречи Трампа с российским министром старшие должностные лица Белого дома приняли меры по сдерживанию ущерба, обратившись в ЦРУ и Агентство национальной безопасности.

В то же время заместитель советника Белого дома по нацбезопасности Дина Пауэлл заявила, что статья Washington Post является «ложной», добавляет РБК.

«Эта история является ложной. Президент обсудил [с Лавровым] только общие угрозы, с которыми сталкиваются обе страны», — подчеркнула она.

Госсекретарь Штатов Рекс Тиллерсон заявил, что во время встречи с Лавровым Трамп не поднимал тему методов ведения военных операций и не обсуждал разведисточники.

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Александр
Автор: Александр Май 21, 2017 14:45
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