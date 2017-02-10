СМИ сообщили о разговоре советника Трампа и посла РФ о санкциях США

Александр
Автор: Александр Февраль 10, 2017 20:45

СМИ сообщили о разговоре советника Трампа и посла РФ о санкциях США

СМИ сообщили о разговоре советника Трампа и посла РФ о санкциях США

Источники отмечают, что консультации между Флинном и Кисляком состоялись за месяц до инаугурации Трампа

Советник по национальной безопасности Дональда Трампа Майкл Флинн в декабре в частном порядке обсуждал санкции против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком, несмотря на опровержения со стороны новой администрации Белого дома, пишет «Лента.ру» со ссылкой на The Washington Post.

Издание пишет, что некоторые американские представители назвали переговоры Флинна с послом «как неправильные». Они заявили, что они также «давали Кремлю незаконный сигнал» о том, что Москва может ждать ждать ослабления санкций, введенных против России за предполагаемые кибератаки на выборы в Штатах в минувшем году.

Уточняется, что консультации между Флинном и Кисляком прошли за месяц до инаугурации Трампа. Его советник пытался убедит РФ «не перегибать палку» с ответными мерами на санкции, которые вводит уходящий со своего поста президент Барак Обама. При этом он дал ясно понять, что после инаугурации Трампа Москва с Вашингтоном сможет обсудить пересмотр санкций.

По словам одного из источников газеты, встречи оставили у Кисляка впечатление, что ограничения позже пересмотрят.

Издание добавляет, что в Белом доме сочли переговоры Флинна с Кисляком нецелесообразными и потенциально вводящими Москву в заблуждение о возможности пересмотра ограничений против России.

Отмечается, что 8 февраля в интервью WP Флинн заявил, что не обсуждал с российским послом санкции. При этом на следующий день, подчеркивает издание, пресс-секретарь советника Трампа отметил, что Флинн не помнит, обсуждались ли ограничения, однако не уверен, что данная тема вообще не поднималась.

Россия пока никак не прокомментировала эти данные.

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Автор: Александр Февраль 10, 2017 20:45
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