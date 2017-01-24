СМИ сообщили о размещении Китаем межконтинентальных ракет у границ России
Ранее в китайском сегменте интернета появились снимки новейших ракетных комплексов, которые расположены в провинции Хэйлунцзян
Китай разместил наиболее совершенные межконтинентальные баллистические ракеты собственной разработки DF-41 на границе с РФ, в северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом во вторник, 24 января, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Global Times.
Издание пишет, что днем ранее в китайском сегменте интернета опубликовали снимки новейших ракетных комплексов. Газета уточняет, что снимки сделали в провинции Хэйлунцзян. По мнению военных аналитиков, скорее всего, это вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 (которая поступила в войска – ред.), и ее разместили в северо-восточном Китае.
Ряд СМИ связывают публикацию снимков с инаугурацией американского лидера Дональда Трампа. Издание пишет, что, по их мнению, так Пекин может отреагировать на провокационные заявления республиканца о Китае.
Издание отмечает, что Соединенные Штаты «не проявляли должного уважения к вооруженным силам КНР», а многие высокопоставленные военные США «высокомерно выражали свое намерение поиграть мускулами». В газете сказано, что ядерный потенциал Китая должен быть так силен, «чтобы ни одна страна в мире не осмелилась на военное столкновение с ним при любых обстоятельствах», а также чтобы КНР могла ударить в ответ провоцирующим страну войскам.
«Образ Китая с или без DF-41 отличен в глазах внешнего мира. В этом заключается значение DF-41», – отмечает Global Times. Ракетный комплекс не приведет к появлению «Теории китайской угрозы», а только усилит авторитет китайской Народно-освободительной армии.
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