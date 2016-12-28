СМИ сообщили о санкциях США против РФ из-за «вмешательства в выборы»

Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 20:46

СМИ сообщили о санкциях США против РФ из-за «вмешательства в выборы»

СМИ сообщили о санкциях США против РФ из-за "вмешательства в выборы"

В Вашингтоне в ближайшее время объявят о публичной части ответных мер

В администрации американского президента Барака Обамы завершают работу над ответными мерами против России из-за хакерских атак во время предвыборной кампании в Штатах. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Washington Post и неназванные официальные лица.

Издание отмечает, что администрация действующего президента близка к объявлению о серии мер, которые нацелены на то, чтобы наказать РФ за вмешательство в президентские выборы 2016 года. «Речь, в частности, идет об экономических санкциях и дипломатических мерах», – цитирует издание источник.

Кроме этого, уточняет газета, речь пойдет и об ответных кибероперациях против России.

The Washington Post отмечает, что Вашингтон, предположительно, объявит о «публичной», незасекреченной части санкций на текущей неделе.

Агентство напоминает, что власти Штатов обвиняли хакеров из России в серии кибератак, целью которых, по мнению Вашингтона, было влияние на президентские выборы.

Москва обвинения в этом отвергает. Избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что не видит убедительных доказательств того, что атаки действительно провели хакеры из РФ.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 20:46
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