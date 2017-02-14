СМИ сообщили о сорвавшемся визите Рогозина в Иран

Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 21:45

СМИ сообщили о сорвавшемся визите Рогозина в Иран

СМИ сообщили о сорвавшемся визите Рогозина в Иран

Рогозин должен был возглавить делегацию РФ в Тегеране на переговорах по расширению сотрудничества стран

Запланированный визит вице-премьера РФ Дмитрия Рогозина в Тегеран, где он должен был встретиться с вице-президентом страны по науке и технологиям Сореной Саттари и главой Минобороны Хосейном Дехганом, был отменен по «техническим причинам». Об этом во вторник, 14 февраля, пишет «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

Ранее агентство Mehr со ссылкой на заявление иранского посла в России Мехди Санаи сообщило, что глава Минэнерго России Александр Новак, а также первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов и вице-премьер Дмитрий Рогозин посетят Иран с официальными визитами в ближайшем месяце. Сообщалось, что Рогозин на этой неделе возглавит российскую делегацию в иранской столице на переговорах по расширению сотрудничества двух стран в области развития технологий и обороны. С иранской стороны в них будут участвовать заместитель президента по вопросам науки и технологий Сорена Саттари и министр обороны Хосейн Дехган.

Самолет с Рогозиным и сопровождающими его чиновниками должен был вылететь в Тегеран утром 13 февраля, но этого не произошло, поскольку вице-премьер решил отменить визит из-за «технических причин». Визиты Шувалова и Новака, по словам источников в правительстве, остались в силе, пишет газета.

Источники издания отмечают, что поводом для отмены поездки стало разглашение Ираном данных о предстоящем визите. Источник в аппарате правительства отметил, что кроме заседания комитета по науке и технологиям, сопредседателем которого является Рогозин, стороны должны были обсудить «достаточно деликатные темы». Среди прочего «предстоял сложный разговор о причинах ориентации иранских партнеров на закупку самолетов у западных стран», заключает газета.

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Александр
Автор: Александр Февраль 14, 2017 21:45
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