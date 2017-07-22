СМИ сообщили о второй встрече Трампа и Путина на саммите G20

Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 21:45

СМИ сообщили о второй встрече Трампа и Путина на саммите G20

СМИ сообщили о второй встрече Трампа и Путина на саммите G20

На неформальной встрече присутствовал только переводчик главы РФ

Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп во время ужина лидеров государств на саммите G20 7 июля в Гамбурге побеседовали в течение часа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Hill и представителя Белого дома.

По данным издания, это была неформальная встреча, которая прошла после официальных переговоров. На ней находился лишь переводчик Путина, так как переводчик, который сопровождал американского президента, не владел русским языком.

Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер подтвердил, что лидеры разговаривали во время ужина, но сказал, что это был просто «короткий разговор в конце обеда», и опроверг сообщения о том, что Белый дом собирался скрыть факт данной встречи.

Напомним, 9 июля Путин впервые провел официальные переговоры с Трампом. Они длились свыше двух часов. Оба лидера заявили, что остались довольны их итогом.

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Александр
Автор: Александр Июль 22, 2017 21:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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