СМИ сообщили о второй встрече Трампа и Путина на саммите G20
На неформальной встрече присутствовал только переводчик главы РФ
Российский и американский лидеры Владимир Путин и Дональд Трамп во время ужина лидеров государств на саммите G20 7 июля в Гамбурге побеседовали в течение часа. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Hill и представителя Белого дома.
По данным издания, это была неформальная встреча, которая прошла после официальных переговоров. На ней находился лишь переводчик Путина, так как переводчик, который сопровождал американского президента, не владел русским языком.
Пресс-секретарь Трампа Шон Спайсер подтвердил, что лидеры разговаривали во время ужина, но сказал, что это был просто «короткий разговор в конце обеда», и опроверг сообщения о том, что Белый дом собирался скрыть факт данной встречи.
Напомним, 9 июля Путин впервые провел официальные переговоры с Трампом. Они длились свыше двух часов. Оба лидера заявили, что остались довольны их итогом.
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