СМИ сообщили об убийстве брата Ким Чен Ына в аэропорту Малайзии

По данным южнокорейского кабельного канала, Ким Чен Нама убили две неизвестные женщины с помощью отравленных игл

Ким Чен Нама, брата главы КНДР Ким Чен Ына, убили в одном из малайзийских аэропортов. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на неназванные источники, передает ТАСС. При этом агентство не привело подробностей.

В то же время южнокорейский кабельный канал Chosun, ссылаясь на неназванный источник в правительстве, утверждает, что Ким Чен Нама убили в аэропорту Малайзии две неизвестные женщины, которые напали на него с отравленными иглами. Телеканал уточнил, что подозреваемые смогли скрыться.

Reuters пишет, что малайзийская полиция не подтвердила факт гибели Ким Чен Нама. По словам представителя правоохранительных органов страны, из аэропорта Куала-Лумпура госпитализировали на скорой гражданина КНДР, который скончался по пути в больницу. «Личность его устанавливается», – отметил источник.

Агентство отмечает, что Ким Чен Нам является старшим сыном экс-руководителя КНДР Ким Чен Ира. Одно время именно он был наиболее вероятным преемником отца на посту руководителя страны, однако Ким Чен Нам попал в опалу после того, как попытался въехать в Японию по поддельному паспорту в 2001 году. С тех пор он жил за рубежом, в частности в Макао.