СМИ: «спецслужбы РФ» хотели внедриться в кампанию Трампа через Пейджа

При этом неизвестно, знал ли сам экс-советник Трампа о том, что его используют

В ФБР утверждают, что летом минувшего года «сотрудники спецслужб РФ» якобы пытались использовать советников республиканца Дональда Трампа, чтобы «внедриться» в его предвыборую кампанию, пишет РИА Новости со ссылкой на канал CNN.

По словам его источника, российская сторона, в частности, пыталась внедриться через советника Трампа Картера Пейджа</strong>. При этом, отмечает собеседник канала, неизвестно, знал ли сам Пейдж о том, что его используют и, «учитывая специфику работы русских, мог не знать, что общается с российскими агентами».

По мнению ФБР, Пейджа могла «скомпрометировать российская разведка» после того, как он выступил в вузе в Москве в июле прошлого года. Тогда Пейдж критически отзывался о политике Штатов в отношении России. Источник канала сообщил, что ФБР боялось, что «агенты РФ» контактируют с Пейджем как в России, так и в Америке.

Газета New York Times со ссылкой на неназванного правительственного чиновника написала, что минюст США получило в 2016 году секретный ордер от суда на прослушку Картера Пейджа — экс-советника республиканца — на основе якобы имеющихся доказательств того, что он — российский агент.

Ранее СМИ опубликовали данные о том, что Пейдж якобы в прошлом контактировал с представителями разведки РФ, события, как утверждается, произошли еще в 2013 году, когда Трамп не собирался участвовать в президентской гонке, а Пейдж не был его советником. Тогда он работал консультантом в области энергетики, и именно в таком качестве его пытались завербовать «шпионы из Москвы», писали СМИ. Агентство напоминает, что в скандальном докладе с компроматом на Трампа, который составил экс-сотрудник MИ-6 Кристофер Стил, утверждалось, что в ходе визита в Москву в июле прошлого года бывший советник якобы тайно встречался с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. Данные сведения Пейдж уже опровергал.

Москва не раз опровергала обвинения спецслужб США в попытках повлиять на американские выборы. Слухи об общении представителей предвыборного штаба Трампа с представителями разведки РФ опровергали в Кремле, в Белом доме, а также сам республиканец.