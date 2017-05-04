СМИ: Трамп и Путин 2 мая обсудят по телефону войну в Сирии

Александр
Автор: Александр Май 4, 2017 05:45

СМИ: Трамп и Путин 2 мая обсудят по телефону войну в Сирии

СМИ: Трамп и Путин 2 мая обсудят по телефону войну в Сирии

По данным источников, тема телефонных переговоров будет касаться войны в Сирии

Президент США Дональд Трамп намерен поговорить о войне в Сирии в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Рейтер».

Отметим, что телефонный разговор назначен на вторник, 2 мая, на 12.30 (19.30 мск). Как рассказал изданию чиновник из администрации Трампа, тема разговора — война в Сирии. 

Отметим, что это будет уже третий разговор с того дня, как Трамп официально вступил в должность президента США. 
Первый состоялся в конце января, второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 4, 2017 05:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Доктор А.В. Ушаков

    Доктор А.В. Ушаков

    Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!

    Читать статью
  • КЛИМ ЧУГУНКИН

    КЛИМ ЧУГУНКИН

    ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Жалею, что потратила часть своего времени на просмотр "шедевра", стыдно за режиссёра... Молодёжь говорит о коррупции на кастингах,…

    Читать статью
  • Мио

    Мио

    "Если смотреть отзывы обычных зрителей в социальных сетях, то они в основном положительные. Все пользователи восхищены игрой главных героев –…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии