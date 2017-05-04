СМИ: Трамп и Путин 2 мая обсудят по телефону войну в Сирии

По данным источников, тема телефонных переговоров будет касаться войны в Сирии
Президент США Дональд Трамп намерен поговорить о войне в Сирии в телефонном разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным, пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Рейтер».
Отметим, что телефонный разговор назначен на вторник, 2 мая, на 12.30 (19.30 мск). Как рассказал изданию чиновник из администрации Трампа, тема разговора — война в Сирии.
Отметим, что это будет уже третий разговор с того дня, как Трамп официально вступил в должность президента США.
Первый состоялся в конце января, второй — в начале апреля, когда Трамп выразил Путину соболезнования в связи с терактом в Петербурге.
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