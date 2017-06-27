СМИ: Трамп лишил Порошенко своего знаменитого долгого рукопожатия

Александр
Автор: Александр Июнь 27, 2017 17:45

СМИ: Трамп лишил Порошенко своего знаменитого долгого рукопожатия

СМИ: Трамп лишил Порошенко своего знаменитого долгого рукопожатия

Встреча лидеров США и Украины прошла в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп лишил главу Украины Петра Порошенко своего долгого знаменитого рукопожатия и ограничился лишь коротким, сообщают vesti.ru.

Напомним, недавно президент Украины Петр Порошенко совершил официальный визит в Вашингтон, где у него состоялась встреча с Дональдом Трампом.

Как сообщает издание, на встрече не были решены какие-то конкретные серьезные вопросы. Кроме того, глава американского государства употребил слово «Украина» с неправильным артиклем. Это может оскорбить чувства самих украинцев.

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Александр
Автор: Александр Июнь 27, 2017 17:45
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