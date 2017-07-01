СМИ: Трамп настаивает на полноценной встрече с Путиным «на полях» G20

Александр
Автор: Александр Июль 1, 2017 09:46

СМИ: Трамп настаивает на полноценной встрече с Путиным «на полях» G20

СМИ: Трамп настаивает на полноценной встрече с Путиным "на полях" G20

Президент США призывает соблюсти все дипломатические формальности на встрече

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен провести полноформатную встречу с коллегой из России Владимиром Путиным на саммите G20 в Гамбурге. Об этом пишет RT со ссылкой на Associated Press.

По данным источников агентства, республиканец настаивает на встрече с соблюдением всех дипломатических формальностей. Так, например, он планирует обеспечить доступ средств массовой информации, а также подготовить все нужные для таких переговоров протоколы.

При этом, подчеркивает агентство, в администрации Белого дома не все разделяют желание президента встретиться с Путиным в свете расследования его «связей с Москвой». По мнению многих чиновников, Вашингтон должен сохранять дистанцию и взаимодействовать с российской стороной очень осторожно.

Напомним, саммит G20 пройдет в Гамбурге с 7 по 8 июля.

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Александр
Автор: Александр Июль 1, 2017 09:46
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