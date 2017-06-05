СМИ: Трамп предложил зарубежным коллегам звонить ему на мобильный телефон

С соответствующим предложением он уже обратился к мексиканскому президенту и премьер-министру Канады

Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал мировых лидеров связываться с ним по мобильному телефону. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP) и его источники в лице действующих и бывших представителей американской администрации.

Они утверждают, что с данным предложением республиканец уже обратился к мексиканскому коллеге Энрике Пенье Ньето и канадскому премьер-министру Джастину Трюдо, причем последний уже воспользовался данной возможностью. Агентство утверждает, что эта практика идет вразрез с дипломатическим протоколом, а также «ставит под вопрос безопасность переговоров главнокомандующего ВС США».

Неназванный представитель французского правительства, на которого ссылается агентство, сообщил, что американский лидер также дал свой номер мобильного президенту Франции Эммануэлю Макрону при первой же беседе с ним после победы на выборах, а также взял номер французского коллеги.

Агентство отмечает, что сведения об этом источники предоставили ему на условиях анонимности. Подчеркивается, что в Белом доме и канцелярии Трюдо комментариев по данному поводу не дали.