СМИ: указы Трампа о снятии антироссийских санкций уже готовы

Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 22:46

СМИ: указы Трампа о снятии антироссийских санкций уже готовы

СМИ: указы Трампа о снятии антироссийских санкций уже готовы

Информация об этом появилась в зарубежных СМИ утром 27 января

Зарубежные СМИ в пятницу,  27 января, сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила указ о снятии антироссийских санкций. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

Издание ссылается на информацию научного сотрудника аналитического центра Atlantic Council Фабриса Потье. По его словам, о снятии санкций с России сообщили сразу несколько его источников. Эту информацию также подтвердила сотрудница американского издания Politico Сьюзен Глассер. По ее словам, санкции будут отменены в одностороннем порядке.

Ранее СМИ писали, что, по словам советника Трампа, антироссийские санкции не принесли никакого эффекта. Это он объяснил характером россиян, которые во время трудностей еще больше сплотились вокруг Владимира Путина.  

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Александр
Автор: Александр Январь 27, 2017 22:46
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