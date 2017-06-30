СМИ: в Госдуме предложили ужесточить наказание за коррупцию

Законодатели хотят перевести такие преступления, как дача и получение взятки, в категорию средней тяжести

В Госдуме намерены увеличить срок лишения свободы за дачу и получение взятки до четырех лет и ввести такое понятие, как «неимущественная взятка». Об этом в понедельник, 26 июня, сообщает газета «Известия».

Издание отмечает, что данные поправки в УК подготовлены думским комитетом по безопасности и противодействию коррупции. Зампредседателя комитета Анатолий Выборный, который разработал данный законопроект, рассказал газете, что кроме увеличения срока за преступление под действие УК попадут и третейские судьи. Им может грозить до трех лет тюрьмы за злоупотребление полномочиями.

Издание напоминает, что сейчас максимальное наказание за дачу и получение взятки — два и три года лишения свободы соответственно. С увеличением срока до четырех лет данные преступления будут переведены в категорию средней тяжести, а срок давности по ним увеличится с двух до шести лет, подчеркивает газета.

Отмечается, что сейчас взяткой считаются лишь деньги и имущество, а также услуги, стоимость которых можно оценить. По данным издания, законотворцы собираются расширить УК, добавив в кодекс такие понятия, как «неимущественные преимущества», «услуги неимущественного характера» и «неимущественные права и иные неправомерные преимущества».

Выборный уточнил, что таковыми могут быть взаимовыгодные услуги — «например, когда родственника высокопоставленного чиновника берут на работу в коммерческую организацию с высокой зарплатой без должной квалификации, а тот помогает бизнесу, используя свои служебные возможности».

Эксперты считают, что доказать оказание неимущественных услуг будет непросто. Также они полагают, что есть опасность, что правоохранители будут слишком широко трактовать эту норму, рассматривая как неимущественные услуги любые взаимоотношения чиновников с гражданами. По данным газеты, проект собираются внести в ГД до конца весенней сессии.