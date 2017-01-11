СNN: Трампу поведали о компрометирующем досье, собранном в России

Информация о досье попала в руки Трампа с отчетом о вмешательстве Москвы в выборы США
СNN, ссылаясь на анонимных читателей, сообщает, что в руки вновь избранного президента США Дональда Трампа попала информация, что Россия якобы собрала на него компрометирующее досье. Об этом пишет газета «Известия».
Как сообщается, в этом досье есть порочащая информация личного и финансового характера. Разведчики приобщили эту информацию к отчету о вмешательстве России в ход выборов президента США.
Американские спецслужбы сделали специальный доклад о том, как кибератаки российских хакеров повлияли на ход выборов президента США. Но, как и раньше, доказательства этого не приводятся из-за секретности.
Читайте также
- Первый пошёл: к выборам президента 2018 года начали «стягиваться» кандидаты 0 28.Дек
- Осужденного оппозиционера Дадина перевели в колонию в Рубцовск – СМИ 0 23.Дек
- Главы администраций сменились в трех районах Барнаула 0 09.Янв
- Новый император Японии взойдет на престол 1 января 2019 года 0 10.Янв
- Авторы идеи «кот Барсик» замахнулись на выборы президента 0 20.Дек
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
-
Наталья
Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!Читать статью
-
Саша
Вы суперЧитать статью
-
Валентин
Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий