СNN: Трампу поведали о компрометирующем досье, собранном в России

Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 13:45

СNN: Трампу поведали о компрометирующем досье, собранном в России

СNN: Трампу поведали о компрометирующем досье, собранном в России

Информация о досье попала в руки Трампа с отчетом о вмешательстве Москвы в выборы США

СNN, ссылаясь на анонимных читателей, сообщает, что в руки вновь избранного президента США Дональда Трампа попала информация, что Россия якобы собрала на него компрометирующее досье. Об этом пишет газета «Известия».

Как сообщается, в этом досье есть порочащая информация личного и финансового характера. Разведчики приобщили эту информацию  к отчету о вмешательстве России в ход выборов президента США.

Американские спецслужбы сделали специальный доклад о том, как кибератаки российских хакеров повлияли на ход выборов президента США. Но, как и раньше, доказательства этого не приводятся из-за секретности.

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Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 13:45
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