Собчак рассказала о своей «связи» с Путиным

Ксения Собчак, заявившая о своем участии выборах президента РФ, рассказала Русской службе ВВС о том, что ее связывает с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ксения Собчак. Фото: instagram.com/xenia_sobchak.

«Моя единственная связь с Путиным — это то, что, когда я была 10-летней девочкой и играла в Nintendo и Super Mario, он работал с отцом», — сказала она.

По словам Собчак, с тех пор она виделась с президентом один раз, когда собирала материал для фильма о своем отце. Она обвинила тех, кто пытается связать ее решение баллотироваться с фигурой нынешнего президенты, в том, что они пытаются «задушить ее в кремлевских объятьях».

Ксения Собчак признала, что ее шанс занять место российского лидера меньше минимального. Она подтвердила, что рассчитывает на то, что в Кремле ее недооценят и посчитают ее участие выгодным, пишет polit.ru.

29 октября Ксения Собчак заявила, что откажется от жесткой критики Путина-человека. Но подчеркнула, что это не значит, что ее устраивает его политический курс.

Ранее многие СМИ сообщали, что «крёстным папой» Ксении является Владимир Путин, друживший с отцом кандидата в президенты РФ — Анатолием Собчаком.

Ксения Собчак рассказала, что сама не помнила, кто был крестным, но знала, что Путин присутствовал на крестинах. Теперь, наведя справки, Собчак ответила: «Моего крестного зовут отец Гурий».