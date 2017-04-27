Сопредседатель алтайского ОНФ Ермоленко пойдет на праймериз «Единой России»

В предварительном голосовании участвует уже 181 человек

Один из трех сопредседателей алтайского отделения Общероссийского народного фронта, депутат Барнаульской гордумы Марина Ермоленко подала документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия» в Барнауле. Об этом корреспонденту ИА «Амител» сообщили в пресс-службе ОНФ.

Она, а также еще один депутат БГД, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк подали заявления во вторник, 25 апреля. До окончания приема документов остается два дня. Теперь у оргкомитета есть несколько дней на принятие решения о регистрации. Но, судя по всему, политическое решение об их участии в праймериз и, по возможности, в выборах в гордуму уже принято.

До сих пор было непонятно, пойдут ли они на выборы под флагами «Единой России». В БГД оба избирались от партии власти и состоят во фракции «ЕР». Однако в последние годы публичная активность обоих была связана не с «Единой Россией», а с ОНФ, который от партии совершенно дистанцирован и позволяет себе некую долю критики власти.

Всего в праймериз зарегистрирован 181 кандидат. В их числе действующие депутаты БГД Юрий Ряполов, гендиректор ЗАО Компания «Сибирьавтоцентр» Валерий Касплер, заместитель директора МУП «Энергетик» Сергей Струченко, коммерческий директор ООО «Алтайский завод топливной аппаратуры» Игорь Кислицин, директор барнаульской школы № 132 Инна Борисенко, генеральный директор ООО «Алтайский геофизизический завод» Марат Жумадилов и другие, а также директор ООО «Управляющая компания «Город» Дмитрий Ильиных, генеральный директор ООО «Автобаза № 1» Роман Репа, директор детско-юношеской спортивной школы «Рубин» Александр Ельников.

Сами праймериз состоятся 28 мая. Лидеры голосования будут выдвинуты от партии на выборы в БГД 10 сентября 2017 года.