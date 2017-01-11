Состояние российских миллиардеров выросло на $29 млрд после победы Трампа

Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 06:45

Состояние российских миллиардеров выросло на $29 млрд после победы Трампа

Состояние российских миллиардеров выросло на $29 млрд после победы Трампа

Журнал Forbes подсчитал, насколько увеличилось совокупное состояние российских магнатов после выборов в США

Российские миллиардеры стали богаче на 29 миллиардов долларов после победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа, сообщает Forbes.

Так, состояние главы компании «Новатэк» Леонида Михельсона после триумфа Трампа увеличилось на 1,9 миллиарда долларов, достигнув 18,2 миллиарда.

Предприниматель Геннадий Тимченко также в компании «Новатэк» увеличил стоимость своей доли на 1,8 миллиарда долларов.

Forbes также акцентирует внимание на том, что совокупный доход миллиардеров из России с ноября 2016 года вырос более заметно, чем у представителей бизнес-элиты в любой другой стране мира, исключая США.

Однако если обращать внимание на то, насколько разбогател каждый миллиардер в отдельности, то для американцев средний показатель составил 2,8%, а для россиян — 7,1%.

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Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 06:45
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