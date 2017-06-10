Совет Федерации создает комиссию против вмешательства в дела России

Александр
Автор: Александр Июнь 10, 2017 19:45

Совет Федерации создает комиссию против вмешательства в дела России

Совет Федерации создает комиссию против вмешательства в дела России

Новая структура займется мониторингом деятельности, направленной против страны

Комиссию против вмешательства в дела России создадут в Совете Федерации — новая структура будет заниматься мониторингом деятельности, направленной против нашей страны.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев отметил, что 7 июня в верхней палате парламента состоятся слушания, посвященные предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«В проект рекомендаций по итогам слушаний мы закладываем идею создания такой комиссии, которая будет носить постоянный характер работы», — цитирует парламентария ТАСС.

По его словам, создание новой структуры, которая будет мониторить деятельность, направленную против России, необходимо.

«Мы сталкиваемся с активными и последовательными попытками вмешиваться в наши внутренние дела», — добавил Косачев.

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Автор: Александр Июнь 10, 2017 19:45
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