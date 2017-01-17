Советник Трампа: санкции против РФ сплотили россиян вокруг Путина

Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 10:45

Советник Трампа: санкции против РФ сплотили россиян вокруг Путина

Советник Трампа: санкции против РФ сплотили россиян вокруг Путина

Также, по его словам, россияне могут есть снег, чтобы выжить

Советник по взаимодействию с бизнесом избранного президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи заявил, что американские санкции против РФ имели обратный эффект. Его вызвал характер граждан России, которые «способны есть снег, чтобы выжить», пишет во вторник, 17 января, ТАСС.

Кроме этого, ограничительные меры сплотили россиян вокруг президента Владимира Путина, добавил советник.

По словам Скарамуччи, Трамп сильно уважает российский народ и наследие отношений, которое есть у США с РФ, идущее к временам Второй мировой войны. Он отметил, что даже во время холодной войны страны уважали друг друга, что позволило им «сохранить граждан в безопасности в этот период напряженности».

Советник также выразил уверенность, что Вашингтон и Москва смогут улучшить отношения в течение ближайшего года благодаря позиции Трампа по этому вопросу. Скарамуччи отметил, что у республиканца «есть видение взаимных интересов, и, возможно, через год отношения с российским народом и российским правительством будут лучше, чем сегодня. Я не говорю, что так случится, – кто знает, какие обстоятельства или факты повлияют на наши отношения, но мы в любом случае этого хотим».

Он подчеркнул, что американским и российским властям нужно мыслить нестандартно, чтобы решать общие задачи по борьбе с терроризмом, повышению зарплат рабочих и т.д.

Агентство пишет, что Скарамуччи в рамках Давосского форума встретился с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым, в часовой беседе с которым он обсудил перспективы делового сотрудничества двух стран.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Январь 17, 2017 10:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Николай

    Николай

    Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…

    Читать статью

  • Нет только после 11 кл

    Читать статью
  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии