Советником президента США по нацбезопасности назначен Герберт Макмастер

Трамп назвал его «человеком огромного таланта и опыта»



Отставной генерал-лейтенант Герберт Макмастер назначен советником по национальной безопасности президента Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американского лидера Дональда Трампа.

Республиканец назвал Макмастера «человеком огромного таланта и огромного опыта».

Что касается Кита Кэллога, которого после отставки экс-советника Майкла Флинна назначили и.о. советника по нацбезопасности, то он будет отвечать за персонал в совете по национальной безопасности Белого дома, добавляет агентство.

Напомним, что Флинну пришлось покинуть свой пост после скандала вокруг его разговора с российским послом в США Сергеем Кисляком в декабре минувшего года. Позже Флинн признал, что «не полностью информировал» Белый дом о содержании беседы.