Спикер АКЗС назвал недопустимым кулуарное принятие генплана Барнаула

Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 03:45

Спикер АКЗС назвал недопустимым кулуарное принятие генплана Барнаула

Спикер АКЗС назвал недопустимым кулуарное принятие генплана Барнаула />

Главный единоросс Алтайского края раскритиковал организацию публичных слушаний по проекту документа

Спикер Алтайского краевого Заксобрания, главный единоросс региона Александр Романенко назвал недопустимым кулуарное принятие генплана Барнаула.

Об этом он высказался на фоне непростой ситуации, в которой оказались городские власти после первых слушаний, прошедших накануне в ДК «Центральный», когда далеко не все желающие смогли попасть в зал для обсуждения документа.

В итоге мероприятие было признано несостоявшимся, а слушания, назначенные на ближайшие дни, были перенесены.

«Принятие генерального плана развития Барнаула на ближайшие 20 лет не может быть кулуарным и уж тем более идущим вразрез с мнением людей. Это недопустимо. Городским властям надо признать, что барнаульцы были недостаточно информированы, преимущественно пользовались слухами, и в итоге большинство из пришедших не смогли принять участие в слушаниях», – цитирует Александра Романенко пресс-служба регионального отделения «Единой России».

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Говоря же об активности горожан, спикер АКЗС отметил, что она не может не радовать.

«В самое ближайшее время совместно с руководством города, депутатами Государственной Думы, краевого Законодательного Собрания и Барнаульской городской Думы мы должны разработать план мероприятий, который позволит привлечь к обсуждению важного для краевой столицы документа максимальное количество желающих, а впоследствии учесть их мнение при корректировке документа», – добавил главный единоросс края.

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Александр
Автор: Александр Январь 12, 2017 03:45
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