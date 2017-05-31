Спикер парламента Алтайского края проголосовал на праймериз «Единой России»

Александр Романенко сообщил, что процедура предварительного внутрипартийного голосования проходит в штатном режиме

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь реготделения «Единой России» Александр Романенко проголосовал на одном из счетных участков предварительного голосования партии «ЕР» по выборам в Барнаульскую городскую думу. Праймериз проходят в воскресенье, 28 мая, в 8 утра до 20 часов вечера.

Романенко сообщил, что предварительное голосование в краевой столице проходит в штатном режиме

«Сегодня в 8.00 в Барнауле открылись 60 счетных комиссий. Барнаульцы приступили к предварительному голосованию. Лично я, ставя отметки в бюллетене, сделал свой выбор осознанно. Сегодняшнему дню предшествовала большая подготовительная работа Организационного комитета, участников предварительного голосования, людей, их поддерживающих. И результатом совместной работы станет команда «Единой России» на выборы 10 сентября, которую мы сформируем вместе с барнаульцами», — прокомментировал он.

Проголосовать может любой барнаулец (по месту прописки). В бюллетене можно будет выбрать одного или нескольких кандидатов, которые, по его мнению, достойны для выдвижения в думу Барнаула.

Найти свой участок для голосования и список кандидатов можно на сайте Предварительного голосования pg.er.ru. Кандидаты, которые по итогам праймериз наберут наибольшее количество голосов, партия выдвенет от себя на выборы в Барнаульскую городскую думу 10 сентября 2017 года.

Предварительное голосование проходит в эти дни по всему региону, но только в Барнауле за будущих кандидатов от «Единой России» проголосовать могут простые люди, а не только члены самой партии.

О том, что такое праймериз и зачем партия проводит эту процедуру читайте в тексте ниже.

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