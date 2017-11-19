«Спорная территория» Крыма возмутила украинцев
МИД Украины будет требовать от американского издания New York Times исправить в своей статье принадлежность Крыма, сообщила в Twitter пресс-секретарь министерства Марьяна Беца.
Арка Крымского моста из космоса. Фото: Сергей Рязанский.
«Крым — «спорная» территория. Это временно оккупированная территория Украины», — написала Беца.
Крупнейшее в США издание в своей публикации Putin’s Bridge to Crimea May Carry More Symbolism Than Traffic разместило карту, пометив полуостров одним цветом с Россией, а его границу с Украиной пометило пунктиром, пишет bfm.ru.
Автор материала о Крымском мосте в The New York Times Иван Нечепуренко сообщил РБК, что не имеет отношения к опубликованной карте. «Мы увидели эту карту так же как и вы», — сказал он. Журналист уточнил, что с ним не согласовывали карту.
Материал, вызвавший скандал на Украине, опубликован 11 ноября. Он посвящен строительству моста через Керченский пролив.
Справка
Это уже далеко не первый случай, когда на издаваемых в мире картах Крым обозначается либо как территория России, либо как спорная территория. В мае этого года Всемирный банк в своем отчете о социально-экономических последствиях конфликта на Украине вообще опубликовал карту страны без полуострова, пишет ТАСС.
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