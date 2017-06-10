Спорт, экология и цены: рассказываем о проектах алтайской «Единой России»

Александр
Автор: Александр Июнь 10, 2017 05:45

Спорт, экология и цены: рассказываем о проектах алтайской «Единой России»

Спорт, экология и цены: рассказываем о проектах алтайской "Единой России"

Чем занимается партия в Алтайском крае?
Спорт, экология и цены: рассказываем о проектах алтайской "Единой России"

Поддержка детского спорта, контроль за ценами в магазине, молодежное просвещение и субботники — мы продолжаем рассказывать о проектах партии «Единая Россия» в Алтайском крае.

Больше о партии читайте в спецпроекте Amic.ru «Единая Россия». Перезагрузка».

Спорт, экология и цены: рассказываем о проектах алтайской "Единой России"

Детский спорт

Проект «Детский спорт» действует в регионе уже несколько лет. Он включает три программы: «Дворовый тренер», «Урок физкультуры 21 века» и «Школьный спорт». Это, с одной стороны, ремонт и модернизация спортивных залов, оснащение спортивным инвентарем школьных спортивных клубов, с другой — организация работы спортивных площадок и соревнований для детей.

С 2014 года в регион на ремонт спортзалов и оснащение инвентарем поступило более 100 млн рублей.

В 2017 году Алтайский край получит на эти цели 33 млн рублей из федерального бюджета.

Средства пойдут на оснащение десяти школьных спортивных клубов, ремонт пяти спортивных залов, оборудование одного школьного стадиона. В проекте в 2017 году участвуют школы Бийского, Егорьевского, Завьяловского, Залесовского, Крутихинского, Курьинского, Кытмановского, Михайловского, Поспелихинского, Троицкого, Ребрихинского, Родинского, Табунского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шелаболихинского районов.

Кстати, координатором проекта на федеральном уровне является депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина.

Спорт, экология и цены: рассказываем о проектах алтайской "Единой России"

Гражданский университет

«Гражданский университет» — это проект для молодежи. В сезоне-2017 участие в нем принимают около 100 студентов и молодых людей с активной жизненной позицией.

В рамках проекта проходят мастер-классы, лекции, тренинги и, что самое главное, встречи с опытными политиками федерального и регионального уровня, членами партии.

Эксперты рассказывают начинающим политикам о принципах парламентаризма, системе выборов, краевых и федеральных законах, социально значимых темах. Участников проекта учат основным принципам деятельности партии, политическим технологиям, основам организационной работы.

Есть в проекте и «практика» — дебаты по важным общественно-политическим темам и событиям.

Проект помогает вовлекать молодежь в общественно-политическую деятельность и формировать практические навыки, необходимые начинающему политику. Главная цель «Гражданского университета» — создание многоуровневой общероссийской системы партийного обучения и практической подготовки членов партии, гражданских активистов, политически мотивированной молодежи, представителей общественных объединений.

По итогам проекта «Единая Россия» отберет наиболее активных и перспективных и пригласит их в молодежную команду партии на муниципальные выборы 2017 года.

Молодежи в партии всегда много. Во фракции ЕР в АКЗС семь депутатов, не достигших возраста 35 лет. Каждый третий кандидат, выдвинутый партией на выборах в 2016 году, также младше 35 лет.

А за все время существования проекта его выпускниками стали более 800 человек.

Спорт, экология и цены: рассказываем о проектах алтайской "Единой России"

Экология России

Все понимают важность вопросов экологии, но эта тема остается на потом. Бюджета не хватает, но не всегда решение в деньгах.

Чисто там, где убирают и не мусорят, считают в «Единой России». Партийный проект «Экология России» предполагает два важных направления: проведение массовых субботников и экологическое воспитание.

Прививать детям и подросткам привычку беречь природу и собирать людей на уборку общественных территорий — этим партия занимается уже несколько лет. И делают это не только депутаты и члены партии на местах, но и большой молодежный актив.

Народный контроль

Активисты партии регулярно проводят рейды: проверяют цены и качество социально значимых товаров и услуг, в том числе сферы ЖКХ.

Так, активисты «Молодой гвардии» проверяют качество бензина на заправках, торговые центры и магазины на предмет продажи алкоголя и сигарет несовершеннолетним (и такие факты всегда есть!), температуру в вузах, ссузах и общежитиях и многое другое.

Эксперты партии проводят экспертизу товаров и услуг на предмет их соответствия требованиям безопасности и нормам потребительского законодательства, формируют реестр товаров и услуг, прошедших общественную правовую экспертизу.

Жители региона могут обращаться в приемные «Единой России» и сообщать о завышении цен на лекарства и продукты питания, продаже некачественного товара или других нарушениях прав потребителей и правил торговли. Чаще всего обращения поступают по поводу цен на лекарства.

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Автор: Александр Июнь 10, 2017 05:45
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