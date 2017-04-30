«Справедливая Россия» намерена взять до 20% на выборах в Алтайском крае

Глава регионального отделения Александр Терентьев рассказал о подготовке к массовым муниципальным выборам

Партия «Справедливая Россия» активно готовится к массовым муниципальным выборам, которые пройдут в Алтайском крае 10 сентября 2017 года. Уже подобрано около 500 кандидатов. Партия уверена в хорошем результате. Об этом журналистам рассказал глава регионального отделения, депутат Государственной думы Александр Терентьев.

В партии ставят высокую планку по выборам — 20% голосов избирателей. «В некоторых муниципалитетах «Справедливая Россия» может получить большинство мандатов в местных законодательных органах», — сказал Терентьев.

Борьба за социальную справедливость — главный предвыборный посыл партии. «Справедливая Россия» традиционно будет настаивать на необходимости создавать рабочие места, прекращении бездумной оптимизации учебных заведений и медицинских организаций в регионе, на более пристальном внимании к проблемам ЖКХ.

В команде партии уже около 500 кандидатов. Среди них много новых лиц и молодежи.

Александр Терентьев пока не называет имена кандидатов. «Партия большинства считает нас главными конкурентами и будет делать все, чтобы нас не допустить к власти. Я не хочу, чтобы на кандидатов сейчас оказывалось давление», — пояснил он.

Всего же 10 сентября 2017 года в регионе будет избираться более шести тысяч депутатов и сельских глав. Это будут выборы исключительно муниципального уровня, но не менее сложные для партий и кандидатов и важные для населения.

Александр Терентьев обращает внимание, что по краевому закону во многих муниципалитетах главы выбираются или из числа депутатов, или депутатами. То есть депутатство — это возможность участвовать в управлении своим селом или районом.

«Справедливая Россия» традиционно проводит «Справедливый призыв». Это партийный проект, позволяющий всем неравнодушным жителям края пройти во власть, даже не являясь членами партии, но разделяя ее политические взгляды. «Справедливый призыв» — это возможность пойти на выборы от партии, это социальный лифт, шанс для простого человека из народа попасть в политику и реально принять участие в жизни своего муниципалитета.

«Я всегда обращаюсь к жителям края: «Справедливая Россия» — отличная площадка для реализации своего потенциала. Мы готовы помочь достойным кандидатам становиться депутатами и решать проблемы своего муниципалитета реальными делами. Жителям Алтайского края давно пора начать принимать участие в управлении городом или селом, где они живут. Улучшение жизни зависит от нас самих», — сказал политик.

Он добавил, что у партии разветвленная сеть местных отделений. В «Справедливой России» работают профессиональные юристы, которые помогут кандидатам с подачей документов. Многих активистов от участия в выборах отталкивает как раз сложная процедура регистрации.