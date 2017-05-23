Справедливороссы хотят вернуть льготы ветеранам и сельским учителям Алтая

Партия предложит корректировку недавно принятых законов

«Справедливая Россия» попытается внести правки в законы Алтайского края о социальных льготах: по компенсациям родителям дошкольников за детский сад, сельским учителям на отопление и в закон о присвоении звания «Ветеран труда». Об этом на пресс-конференции для журналистов во вторник, 16 мая, рассказал депутат Алтайского Заксобрания Александр Молотов.

Фракция СР в АКЗС, которую возглавляет Александр Молотов, в ближайшие месяцы предложит свои правки в несколько измененных в конце прошлого года законов. Большинством голосов краевой парламент принял поправки сразу в 15 социальных законов. По этому поводу до сих пор идут споры.

«Под предлогом введения принципа адресности закон на самом деле серьезным образом урезал поддержку сельским педагогам, родителям детей-дошкольников, сократил количество граждан, которые вправе претендовать на звание «Ветеран труда Алтайского края» и, соответственно, на льготы», — пояснил он.

Так, на майскую сессию справедливороссы вынесут проект закона о возвращении старого порядка присвоения званий «Ветеран труда», а именно чтобы учитывались муниципальные грамоты, а не только краевые. Отмена этого правила оставила без звания около семи тысяч человек в Алтайском крае.

В июне СР попытается изменить порядок компенсации родителям за детский сад. По недавно измененному закону с 1 января 2017 компенсация полагалась только тем, кто входит в категорию нуждающихся – это либо многодетная семья, либо семья с доходом меньше прожиточного минимума (8,7 тысячи рублей на одного члена семьи). Теперь только 39 тысяч родителей дошкольников будут претендовать на компенсации, раньше было 116 тысяч.

«Мы предлагаем увеличить критерий нуждаемости с однократного до полуторного прожиточного минимума, то есть не 8,7 тысячи рублей, а около 13 тысяч. Благодаря этому компенсацию за детский сад получат еще около 20-30 тысяч семей», — пояснил депутат.

В августе или сентябре фракция намерена предложить изменение порядка начисления компенсации сельским педагогам за оплату коммунальных услуг. С 1 апреля 2017 года по новому закону установлена фиксированная сумма — 1800 рублей. Раньше была 100%-ная компенсация. «Справедливая Россия» предлагает начислять по размеру жилой площади.