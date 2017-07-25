Справороссы выдвинули кандидатов на выборы в Рубцовске
Партия подготовила 31 кандидата
«Справедливая Россия» выдвинула 31 кандидата на выборы в Рубцовский городской Совет депутатов. Подробности сообщили в пресс-службе партии.
Возглавил общегородской список экс-депутат Алтайского краевого Заксобрания Евгений Шуляк. Также в него вошли руководитель местного отделения «СР» Евгений Криволапов и Владимир Козловский.
В числе кандидатов замдиректора «ДЮСШ» Виталий Аржанцев, бывший директор «Рубцовского коммунальщика» Валерий Ковалев, экономист Татьяна Черкасова, гендиректор ООО «Благоустройство» Петр Чудайкин, главный инженер С/К «Торпедо» Максим Милосердов, директор ООО «Новый дом» Игорь Ластренко, эксперт в области ЖКХ Любовь Чернышова, городские активисты Валерий Тюльков, Александр Заржитский, Александр Зоткин, Анна Ирунина и Оксана Груздева.
Партия выставит кандидатов на все 14 одномандатных округов и территориальные группы.
Выборы в Рубцовский горсовет пройдут 10 сентября 2017 года. Будет избрано 28 депутатов.
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