Справороссы выдвинули кандидатов на выборы в Рубцовске

Партия подготовила 31 кандидата

«Справедливая Россия» выдвинула 31 кандидата на выборы в Рубцовский городской Совет депутатов. Подробности сообщили в пресс-службе партии.

Возглавил общегородской список экс-депутат Алтайского краевого Заксобрания Евгений Шуляк. Также в него вошли руководитель местного отделения «СР» Евгений Криволапов и Владимир Козловский.

В числе кандидатов замдиректора «ДЮСШ» Виталий Аржанцев, бывший директор «Рубцовского коммунальщика» Валерий Ковалев, экономист Татьяна Черкасова, гендиректор ООО «Благоустройство» Петр Чудайкин, главный инженер С/К «Торпедо» Максим Милосердов, директор ООО «Новый дом» Игорь Ластренко, эксперт в области ЖКХ Любовь Чернышова, городские активисты Валерий Тюльков, Александр Заржитский, Александр Зоткин, Анна Ирунина и Оксана Груздева.

Партия выставит кандидатов на все 14 одномандатных округов и территориальные группы.

Выборы в Рубцовский горсовет пройдут 10 сентября 2017 года. Будет избрано 28 депутатов.

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