Справороссы выдвинули кандидатов на выборы в Рубцовске

Александр
Автор: Александр Июль 25, 2017 15:45

Справороссы выдвинули кандидатов на выборы в Рубцовске

Справороссы выдвинули кандидатов на выборы в Рубцовске

Партия подготовила 31 кандидата

«Справедливая Россия» выдвинула 31 кандидата на выборы в Рубцовский городской Совет депутатов. Подробности сообщили в пресс-службе партии.

Возглавил общегородской список экс-депутат Алтайского краевого Заксобрания Евгений Шуляк. Также в него вошли руководитель местного отделения «СР» Евгений Криволапов и Владимир Козловский.

В числе кандидатов замдиректора «ДЮСШ» Виталий Аржанцев, бывший директор «Рубцовского коммунальщика» Валерий Ковалев, экономист Татьяна Черкасова, гендиректор ООО «Благоустройство» Петр Чудайкин, главный инженер С/К «Торпедо» Максим Милосердов, директор ООО «Новый дом» Игорь Ластренко, эксперт в области ЖКХ Любовь Чернышова, городские активисты Валерий Тюльков, Александр Заржитский, Александр Зоткин, Анна Ирунина и Оксана Груздева.

Партия выставит кандидатов на все 14 одномандатных округов и территориальные группы.

Выборы в Рубцовский горсовет пройдут 10 сентября 2017 года. Будет избрано 28 депутатов.

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Автор: Александр Июль 25, 2017 15:45
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

    Толик

    Спасибо!

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  • Соня Рей

    Соня Рей

    Рисование (изо, искусство)

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