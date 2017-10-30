США могут ввести новые санкции против ФСБ и концерна «Калашников»

Под новыми санкциями США в отношении России могут оказаться 33 предприятия оборонно-промышленного комплекса, а также ряд российских спецслужб. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на список потенциальных фигурантов, направленный Госдепартаментом в конгресс.

ФСБ. Фото: СС0.

В число российских компаний, на которые могут быть распространены антироссийские санкции, вошли «Рособоронэкспорт», «Ижмаш», концерн «Калашников», госкорпорация «Ростех», концерн «МИГ», «Сухой», «Туполев».

Кроме того, одобренный госсекретарем США Рексом Тиллерсоном документ касается и российских спецслужб — Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР) и Главного управления Генштаба ВС РФ (бывшее ГРУ), сообщают «Известия». Однако они уже давно находятся под американскими санкциями, введенными еще при президенте Бараке Обаме.

Отдельно отмечается, что наличие организаций в перечне «говорит только о том, что они признаны частью» или действуют от лица и в интересах данного сектора российского правительства. Этот документ является закрытым, он не опубликован, сообщают РИА Новости.

2 августа Трамп подписал законопроект о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Документ, в частности, предусматривал, что к 1 октября Белый дом должен предоставить перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, которые подлежат включению в санкционный список. Документ сам по себе не означает автоматического введения санкций, а является предложением ведомства по определению лиц и организаций, против которых эти санкции нужно ввести.