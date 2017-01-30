США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар

Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 20:45

США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар

США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар

Задание разработать новые критерии оценки выживаемости дал Конгресс США

Новую программу по оценке способности России и Китая пережить гипотетический ядерный удар разрабатывают разведывательные службы США и командование Пентагона, передает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg.

Отмечается, что соответствующее поручение дал Конгресс США еще до того, как Дональд Трамп стал президентом. При этом данный проект получил поддержку членов обеих партий.

Известно и то, что проведенное исследование должно выявить «способность руководства выжить, управлять и контролировать государственные функции» при ядерном взрыве.

Военным специалистам предстоит детально предоставить информацию о том, какие меры будет предпринимать руководство РФ и КНР для обеспечения безопасности.

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Александр
Автор: Александр Январь 30, 2017 20:45
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