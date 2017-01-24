США перевели Палестине $221 млн в последние часы президентства Обамы – СМИ

Конгресс официально уведомили об этом за несколько часов до инаугурации Трампа

Администрация бывшего американского президента Барака Обамы в последние часы работы перевела 221 миллион долларов Палестинской автономии, против чего долго выступали республиканцы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press.

По данным агентства, администрация официально уведомила Конгресс о своих планах в письменном виде утром 20 января за несколько часов до инаугурации Дональда Трампа. За день до этого экс-госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри сообщил законодателям о принятом администрацией решении.

Кроме переведенных Палестине денег, администрация Обамы выделила 6 миллионов долларов на расходы в сфере внешней политики, в том числе 4 миллиона на программы в области изменения климата, 1,25 миллиона на нужды организаций под эгидой ООН и еще 1,05 миллиона на финансирование деятельности спецпредставителя Госдепартамента по делам в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по Южной и Центральной Азии.

Агентство пишет, что данное решение бывшей президентской администрации может вызвать негативную реакцию ряда членов Конгресса, а также лично Трампа и его окружения. Уточняется, что во время президентской гонки республиканец пообещал наладить отношения Америки с Израилем, которые, по его мнению, испортила администрация Обамы. Трамп уже пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху посетить Белый дом в феврале и поддержал перенос американского посольства в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. При этом официальный представитель Белого дома в понедельник, 23 января, заверил, что данное решение еще не было принято.