США впервые за 26 лет приведут в боевую готовность ядерные бомбардировщики

mavit
Автор: mavit Октябрь 26, 2017 15:54

США впервые за 26 лет приведут в боевую готовность ядерные бомбардировщики

Военно-воздушные силы США впервые с 1991 года начинают приводить стратегические бомбардировщики B-52 в боевую готовность. Об этом сообщил генерал американских ВВС Дэвид Голдфейн, пишет «Интерфакс».

США впервые за 26 лет приведут в боевую готовность ядерные бомбардировщики

Пентагон США. Фото: www.americancities.ru.

Голдфейн и другие высокопоставленные должностные лица обороны подчеркнули, что приказ о приведении в боевую готовность пока не поступал, но они готовятся к этому.

«Это еще один шаг в обеспечении нашей боевой готовности. Я расцениваю это не как подготовку к какому-то конкретному событию, а к той реальности в мире, в которой мы оказались. И нам надо гарантировать готовность, чтобы идти вперед», — отметил Голдфейн.

По словам генерала, что «мир — опасное место, и нужно открыто говорить об использовании ядерного оружия».

«Мы больше не живем в двуполярном мире, где есть мы и Советский Союз. Есть другие игроки, обладающие атомной бомбой. Еще никогда не было так важно правильно выполнять свои задачи»,—- заявил Голдфейн.

5 октября президент США Дональд Трамп встречался в высшим военным руководством страны и отметил, что эта встреча, вероятно, олицетворяет затишье перед бурей.

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mavit
Автор: mavit Октябрь 26, 2017 15:54
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