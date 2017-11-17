Стала известна дата большой пресс-конференции Путина

mavit
Автор: mavit Ноябрь 17, 2017 05:45

Стала известна дата большой пресс-конференции Путина

Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина намечена на 14 декабря, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

Стала известна дата большой пресс-конференции Путина

Большая пресс-конференция с Владимиром Путиным. 23 декабря 2016 года. Фото: kremlin.ru.

Официально эту информацию пока не подтверждают — на вопрос агентства о дате мероприятия помощник Путина Дмитрий Песков ответил, что о дате «своевременно сообщат». 

В этом году большая пресс-конференция Путина может состояться до послания Федеральному собранию, а не после, как это было в течение нынешнего президентского срока Владимира Путина. Как ранее сообщал РБК, в Кремле обсуждают возможность переноса послания с декабря 2017 года на 2018 год. В случае принятия такого решения послание может состояться в феврале, пишет znak.com.

Факт

В 2016 году большая пресс-конференция с российским лидером состоялась 23 декабря.

Справка

Ежегодные пресс-конференции для российских и иностранных журналистов Владимир Путин проводит с 2001 года, со времен своего первого президентского срока. В бытность премьер-министром Путин не проводил пресс-конференций, формат был возобновлен после его избрания на третий срок в 2012 году. Самой короткой по времени была первая пресс-конференция главы государства — она длилась 1 час 35 минут. В 2008 году, перед уходом Путина в правительство, состоялась самая длинная его пресс-конференция — 4 часа 40 минут. Тогда же он ответил на вопросы рекордного количества журналистов — 80 человек.

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mavit
Автор: mavit Ноябрь 17, 2017 05:45
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