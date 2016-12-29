Стали известны планы Владимира Путина на новогодние каникулы

Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 03:46

Стали известны планы Владимира Путина на новогодние каникулы

Стали известны планы Владимира Путина на новогодние каникулы

По словам пресс-секретаря президента, Путин будет так или иначе занят в эти выходные

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что у Владимира Путина не будет полноценных новогодних каникул длительностью девять дней. Об этом пишет агентство «Интерфакс».

По словам официального представителя Кремля, у главы государства почти не бывает полноценных выходных. Путину, так или иначе, придется отвечать на телефонные звонки, общаться с членами кабмина по оперативным вопросам много раз в день, а также получать доклады по линии силовых ведомств и спецслужб. Кроме этого, главе государства приходят аналитические доклады, отметил Песков.

При этом он предположил, что «какое-то свободное время президент использует для любимых им занятий спортом». Пресс-секретарь напомнил, что Путин играет в хоккей и плавает, когда предоставляется соответствующая возможность, «на ежедневной основе».

Песков не смог ответить на вопрос, какие блюда будут находиться на новогоднем столе главы государства, подчеркнув лишь, что Путин довольно скромен в плане пищевых предпочтений. Он «предпочитает абсолютно скромную и здоровую еду», — добавил пресс-секретарь.

Остальное время, по словам представителя Кремля, является личной жизнью президента. «Вряд ли стоит туда вмешиваться», — заключил он.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 29, 2016 03:46
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