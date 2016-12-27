Сторонник Трампа прогнозирует отмену 70% указов, введенных Бараком Обамой

Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 09:45

Сторонник Трампа прогнозирует отмену 70% указов, введенных Бараком Обамой

Сторонник Трампа прогнозирует отмену 70% указов, введенных Бараком Обамой

Член команды Трампа сравнил наследие уходящего президента с надувной куклой, сжимающейся по мере того, как из нее уходит воздух

Избранный президент США Дональд Трамп после вступления в должность собирается отменить порядка 70% указов, которые были введены в действие решением действующего главы государства Барака Обамы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на члена переходной команды республиканца, экс-спикера Палаты представителей Конгресса Ньюта Гингрича.

По его словам, для осуществления этого потребуется работа квалифицированной команды юристов.

Республиканец охарактеризовал политику Обамы как «отчаянное исступление», а его наследие приравнял к надувной кукле, которая сжимается по мере того, как из нее уходит воздух.

«От отчаяния он (Обама) беснуется. Он предпринимает серию шагов с целью отвлечь Трампа, заставить его либеральных союзников думать хорошо о демократах и ненавидеть республиканцев», – цитирует ТАСС республиканца.

Гингрич полагает, что Трампу удастся отменить даже те распоряжения уходящего президента, которые не подлежат пересмотру по объективным обстоятельствам, отмечает Life.

Отдельно он упомянул инициированную Обамой реформу в сфере здравоохранения, которая в свое время вызвала резкую критику республиканцев. Грингич считает, что если бы он заручился поддержкой обеих ведущих партий Соединенных Штатов, то наследие его в этом аспекте могло бы быть более долгим и прочным.

Издание отмечает, что пока непонятно, каким образом недовольные данной реформой республиканцы смогут в дальнейшем отменить этот закон или его часть.

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Александр
Автор: Александр Декабрь 27, 2016 09:45
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