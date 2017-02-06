Стоун призвал Трампа рассекретить документы о конфликте на Украине

По словам режиссера, такой шаг поможет уберечь мир от новой холодной войны

Режиссер Оливер Стоун призвал американского президента Дональда Трампа опубликовать секретные документы, которые касаются участия Вашингтона в конфликтах на Украине и в Сирии. По его мнению, данный шаг сможет уберечь мир от новой холодной войны, пишет ТАСС со ссылкой на программу «Воскресное время» на Первом канале.

В интервью Стоун назвал проблемой то, «что в нашей стране не знают реального положения вещей». Также он отметил, что на месте Трампа рассекретил бы всю информацию по Украине. Позже и по Сирии, «но сперва по Украине, потому что именно отсюда начинается новая холодная война», заявил Стоун.

По его словам, в Соединенных Штатах все еще «рассказывают сказки», что Россия захватила Крым, направив туда свои войска, а также что она присутствует в Донбассе и угрожает Украине.

Режиссер считает, что «за всеми важными событиями современной истории» стоит ЦРУ, в том числе за конфликтом на Украине, «которая была их целью с самого начала холодной войны».

Он подчеркнул, что «у этого есть неопровержимые доказательства. США пытаются развязать войну под надуманным предлогом. Это сумасшествие. США нужен страх, нужен враг и не один». В заключение он выразил мнение, что «американская мощь строится на врагах, потому что они приносят деньги».

Оливер Стоун снял такие известные фильмы, как «Уолл Стрит: Деньги не спят» (Wall Street: Money Never Sleeps, 2010), «Башни-близнецы» (World Trade Center, 2006), «Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе» (JFK, 1991) и «Взвод» (Platoon, 1986). Режиссер трижды получал премии Американской академии киноискусств «Оскар», а также удостаивался призов Берлинского и Венецианского кинофестивалей.

В минувшем году он выпустил документальную картину «Украина в огне» о событиях в этой стране, которые произошли в 2014 году. Стоун выступил в качестве продюсера ленты и взял для нее интервью у российского лидера Владимира Путина и экс-президента Украины Виктора Януковича.