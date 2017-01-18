Суд над бывшим вице-губернатором Юрием Денисовым начнется 23 января
Железнодорожный районный суд определился с датой первого заседания по существу
Уголовное дело бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой начнут рассматривать по существу 23 января.
«Заседание по существу назначено на 10:00 23 января», – сообщила порталу Amic.ru представитель Железнодорожного районного суда Барнаула.
Напомним, что материалы этого громкого уголовного дела поступили в инстанцию 11 января. В данный момент сам Юрий Денисов находится под стражей, а его жена – под домашним арестом. Срок меры пресечения был продлен до 16 марта.
Портал Amic.ru неоднократно сообщал о том, что бывшего вице-губернатора обвиняют в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженном с вымогательством. Согласно версии следователей регионального управления СКР, речь идет о сумме около 2,5 миллиона рублей.
Татьяну Денисову считают посредником в данной преступной схеме.
Уголовное преследование супругов началось весной прошлого года. К концу года краевое управление СКР завершило расследование этого уголовного дела, рискующего стать одним из самых громких в регионе за последние годы.
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