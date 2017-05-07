Суд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу «Кировлеса»

Александр
Автор: Александр Май 7, 2017 11:45

Суд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу «Кировлеса»

Суд оставил в силе приговор Алексею Навальному по делу "Кировлеса"

Приговор по делу «Кировлеса» вступил в законную силу

Судья Кировского областного суда Михаил Обухов в среду, 3 мая, оставил без удовлетворения жалобу политика Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова на приговор по делу «Кировлеса», сообщает «Интерфакс».

«Приговор Ленинского районного суда Кирова от 8 февраля 2017 года в отношении Навального и Офицерова оставить без изменений, апелляционную жалобу адвокатов Давыдовой, Михайловой и Кобзева — без удовлетворения», — говорится в сообщении.

Помимо этого, суд признал законным решение принудительно доставить Навального на процесс в Ленинский суд Кирова, поскольку оппозиционер неоднократно пропускал заседания без уважительной причины.

Напомним, что 8 февраля в Ленинском суде Кирова Навального и Офицерова повторно признали виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес». Навальный получил пять лет условно, Офицеров — четыре года условно.

Таким образом, оппозиционер не сможет баллотироваться на пост президента страны в 2018 году. Федеральные законы запрещают баллотироваться в президенты людям, у которых есть судимость по тяжкой статье.

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Александр
Автор: Александр Май 7, 2017 11:45
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