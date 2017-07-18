Суд перенес дату вынесения приговора экс-замгубернатору Юрию Денисову

Александр
Автор: Александр Июль 18, 2017 07:46

Суд перенес дату вынесения приговора экс-замгубернатору Юрию Денисову

Суд перенес дату вынесения приговора экс-замгубернатору Юрию Денисову

Изначально планировалось, что заседание пройдет 14 июля

Приговор бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову и его супруге Татьяне вынесут во вторник, 18 июля. Как сообщили Amic.ru в пресс-службе Железнодорожного районного суда Барнаула, изначально планировалось, что судебное заседание состоится 14 июля, но судья сдвинула дату из-за большого объема материалов, которые проходят по делу.

Ранее прокуратура потребовала назначить наказание бывшему заместителю губернатора Алтайского края Юрию Денисову в виде десяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Для супруги экс-замглавы региона Татьяны Денисовой, которая вместе с мужем проходит обвиняемой по громкому коррупционному делу, государственное обвинение просит 5,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Отметим, что бывший заместитель главы региона, курировавший образование, обвиняется в особо крупном взяточничестве, а его супруга — в посредничестве при получении преступных денег. Общая сумма взяток, согласно версии следствия, составляет порядка 2,5 миллионов рублей.

Среди тех, от кого Юрий Денисов получал нелегальные средства, в суде фигурировали имена проректора АКИПКРО Натальи Калашниковой, руководителя краевого педагогического лицея Владимира Былкова.

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Автор: Александр Июль 18, 2017 07:46
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  • Ирина

    Ирина

    Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?

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  • Татьяна

    Татьяна

    не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...

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  • Екатерина Г

    Екатерина Г

    Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…

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  • Толик

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