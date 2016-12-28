Суд приступает к рассмотрению дела бывшего замгубернатора Юрия Денисова

Первое заседание в рамках громкого процесса начнется 28 декабря в 15:00

Центральный районный суд Барнаула в среду, 28 декабря, приступает к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его жены Татьяны Денисовой.

Как сообщили порталу Amic.ru в суде, заседание назначено на 15:00. Отметим, что по существу дело Денисова рассматриваться не будет. В связи с тем, что ранее избранная мера пресечения в отношении обвиняемых истекает 4 января, вероятно, что в среду вновь будет решаться вопрос о том, где будут содержаться супруги.

Отметим, что с марта текущего года и до недавнего времени Денисовы находились в СИЗО. Однако 15 декабря адвокаты Татьяны Денисовой сумели добиться изменения меры в отношении нее, и супруга бывшего чиновника отправилась под домашний арест. А вот сам Юрий Денисов остался в СИЗО.

Экс-заместитель губернатора Алтайского края обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженном с вымогательством. Сумма незаконного вознаграждения, которую получил чиновник, составляет порядка 2,5 миллионов рублей. Татьяне Денисовой вменяют посредничество при получении ее мужем преступных денег.

Данное уголовное дело смело можно назвать одним из самых громких за последние годы в Алтайском крае – столь крупные руководители не представали перед правосудием очень давно.