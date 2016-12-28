Суд приступает к рассмотрению дела бывшего замгубернатора Юрия Денисова

Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 20:45

Суд приступает к рассмотрению дела бывшего замгубернатора Юрия Денисова

Суд приступает к рассмотрению дела бывшего замгубернатора Юрия Денисова

Первое заседание в рамках громкого процесса начнется 28 декабря в 15:00

Центральный районный суд Барнаула в среду, 28 декабря, приступает к рассмотрению уголовного дела бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова и его жены Татьяны Денисовой.

Как сообщили порталу Amic.ru в суде, заседание назначено на 15:00. Отметим, что по существу дело Денисова рассматриваться не будет. В связи с тем, что ранее избранная мера пресечения в отношении обвиняемых истекает 4 января, вероятно, что в среду вновь будет решаться вопрос о том, где будут содержаться супруги.

Отметим, что с марта текущего года и до недавнего времени Денисовы находились в СИЗО. Однако 15 декабря адвокаты Татьяны Денисовой сумели добиться изменения меры в отношении нее, и супруга бывшего чиновника отправилась под домашний арест. А вот сам Юрий Денисов остался в СИЗО.

Экс-заместитель губернатора Алтайского края обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размерах, сопряженном с вымогательством. Сумма незаконного вознаграждения, которую получил чиновник, составляет порядка 2,5 миллионов рублей. Татьяне Денисовой вменяют посредничество при получении ее мужем преступных денег.

Данное уголовное дело смело можно назвать одним из самых громких за последние годы в Алтайском крае – столь крупные руководители не представали перед правосудием очень давно.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Декабрь 28, 2016 20:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Наталья

    Наталья

    Ну наконец-то! А то столько лет думали, что углеводы причина, а оказалось углеводы!!! Браво!

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Вы супер

    Читать статью
  • Валентин

    Валентин

    Скомпрометировал девушку, конечно. После его скандалов с проституткой....

    Читать статью

  • Очень жаль..Армен Борисович ослеплён... а молодая по - ходу, пиара хочет..мозгов у неё нет..

    Читать статью
  • Валентина

    Валентина

    Потому,что пожилым людям работать с карточками не привычное дело ....И требуется много нервных усилий чтобы произвести определенную операцию с…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии