Супруга и сын Трампа переедут в Белый дом летом

По словам президента США, переезд его ребенка будет очень непростым

Президент США Дональд Трамп рассказал, когда его сын Бэррон и супруга Меланья переедут в Белый дом.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на Washington Times, американский лидер подтвердил, что его родные переберутся в Вашингтон летом.

«У меня есть сын, он маленький мальчик, ему только что исполнилось 11 лет. Ему придется перейти в другую школу. Он любит играть в футбол в своей команде в Нью-Йорке, у него там все друзья, и ему придется оставить эту команду. Мы не хотели, чтобы это было в середине сезона», — заявил глава Белого дома.

Также Трамп отметил, что первые 100 дней нахождения у власти были для его семьи «серьезным бременем» и отметил, что его близкие подвергались нападкам прессы.

При этом президент подчеркнул, что его жена великолепно справляется со статусом первой леди государства.