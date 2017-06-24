Свободу фракциям: ЛДПР хочет изменить систему назначения на работу в АКЗС

Партия предлагает дать больше возможности оппозиции

Фракция ЛДПР предлагает изменить систему назначения на оплачиваемые должности в Алтайском Заксобрании. Эту инициативу рассмотрят на сессии 29 июня. В деталях разбирался корреспондент ИА «Амител» .

Некоторые депутаты АКЗС работают на постоянной профессиональной основе, то есть за деньги. Сейчас это девять человек из 67 избранных депутатов седьмого созыва.

В краевом законе прописано, что выбирать, кому давать оплачиваемую должность, может только комитет (их в АКЗС семь, и каждый депутат обязательно входит в какой-то комитет).

ЛДПР предлагает дать такую возможность и фракциям.

«Это не повлечет выделения дополнительных средств из краевого бюджета, так как финансирование АКЗС предусматривает возможность работы депутатов на постоянной основе до 14 человек. Сегодня фактически замещено только 9 из них», — пояснил глава фракции ЛДПР Владимир Семенов.

Больше об АКЗС читайте в спецпроекте ИА «Амител» под названием «Гид по АКЗС».

Он напомнил, что по федеральному закону право на работу на постоянной профессиональной основе есть не менее чем у одного депутата каждой фракции. В краевом законе даже должность такая прописана – «депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания, осуществляющий деятельность (работающий) на постоянной профессиональной основе в Алтайском краевом Законодательном Собрании».

В АКЗС четыре фракции: «Единая Россия» (44 депутата), ЛДПР (9), КПРФ (8), «Справедливая Россия» (6).

Из фракции «ЕР» за зарплату в АКЗС работают шесть человек: Александр Романенко, Сергей Серов, Татьяна Ильюченко, Андрей Осипов, Иван Мордовин, Игорь Панарин.

По одному из остальных фракций: Юрий Астанчик (КПРФ), Людмила Суслова («СР»), Ирина Шудра (ЛДПР).

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