Сын экс-мэра Бийска Мосиевского идет на выборы от «Справедливой России»

Александр
Автор: Александр Июль 16, 2017 13:45

Сын экс-мэра Бийска Мосиевского идет на выборы от «Справедливой России»

Сын экс-мэра Бийска Мосиевского идет на выборы от "Справедливой России"

Анатолий Мосиевский младший будет баллотироваться в местную думу

Сын бывшего мэра Бийска Анатолия Мосиевского, студент Анатолий пойдет на выборы депутатов думы Бийска седьмого созыва от партии «Справедливая Россия». Такое решение было принято в среду, 12 июля, на Совете местного отделения «СР». Подробности ИА «Амител» сообщил источник в партии.

Анатолий Мосиевский – инженер ООО «КОТАК», студент последнего курса вуза. Он является сыном бывшего мэра Бийска (с ноября 2006 по июль 2011 года) Анатолия Мосиевского. Он умер в возрасте 64 лет в апреле 2013 года. Мосиевский младший идет на выборы по территориальной группе № 12.

Также от партии идут лидер ее местной ячейки, действующий депутат городской думы Олег Гузеев, депутаты Сергей Пивоваров, Жанна Нечитайло.

В числе кандидатов дочь известного в городе Константина Чуй (директора Машиностроительного объединения «Восток») Кристина Чуй и председатель общественной организации «Время Перемен» Елена Речкова.

Всего на выборы во втором по величине городе Алтайского края от «СР» пойдет 48 человек, в том числе 15 одномандатников.

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Александр
Автор: Александр Июль 16, 2017 13:45
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