Таймер до безвизового режима с Европой запустили на Украине

Установленный таймер отсчитает последние 12 часов до безвизового режима для украинцев в страны Европы
Президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook о запуске символического таймера, который отсчитает последние 12 часов до того, как граждане Украины смогут попадать в страны Евросоюза без виз. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».
«Двери Европейского Союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа», — написал глава украинского государства. Здесь же Порошенко напомнил. что «Украина окончательно прощается с «Российской империей».
Также президент Украины подчеркнул, что их страна возвращается в семью европейских народов.
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