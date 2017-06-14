Таймер до безвизового режима с Европой запустили на Украине

Александр
Автор: Александр Июнь 14, 2017 21:45

Таймер до безвизового режима с Европой запустили на Украине

Таймер до безвизового режима с Европой запустили на Украине

Установленный таймер отсчитает последние 12 часов до безвизового режима для украинцев в страны Европы

Президент Украины Петр Порошенко сообщил на своей странице в Facebook о запуске символического таймера, который отсчитает последние 12 часов до того, как граждане Украины смогут попадать в страны Евросоюза без виз. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

«Двери Европейского Союза через 12 часов открываются для нашей большой 45-миллионной нации, для украинского народа», — написал глава украинского государства. Здесь же Порошенко напомнил. что «Украина окончательно прощается с «Российской империей».

Также президент Украины подчеркнул, что их страна возвращается в семью европейских народов.

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Александр
Автор: Александр Июнь 14, 2017 21:45
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